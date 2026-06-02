東京都市大学のホームページが更新されました。【映像】東京都市大学のホームページ「在学生の方へ 台風6号接近に伴う授業措置に関するお知らせ台風6号が接近し、6月3日（水）に、南関東が暴風域に入るおそれがあります。これにより、交通機関への影響、ひいては、登下校への影響が懸念されます。皆さんの安全と授業実施を両立するために、学修要覧記載事項に則り、特別措置として、明日6月3日（水）については、今後の台風の進