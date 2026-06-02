紅白歌合戦に連続22回出場を果たすなど、歌謡界を牽引した歌手の菅原洋一さんが亡くなりました。【映像】生前の菅原洋一さん日本歌手協会によると菅原さんは先月31日、悪性リンパ腫のため都内の病院で亡くなりました。92歳でした。菅原さんは1958年にタンゴ歌手としてデビューしました。1967年にリリースした『知りたくないの』で人気に火が付き、その後も1970年に『今日でお別れ』が日本レコード大賞を受賞するなど大ヒット