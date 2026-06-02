【第40話2-1】 6月2日無料公開 【拡大画像へ】 秋田書店は6月2日、乍藤和樹氏（漫画）、佐賀崎しげる氏（原作）、鍋島テツヒロ氏（原作）によるマンガ「片田舎のおっさん、剣聖になる～ただの田舎の剣術師範だったのに、大成した弟子たちが俺を放ってくれない件～」の第40話2-1をヤンチャンWebにて無料公開した。 第40話2-1では、不審者を取り押さえて情報を引き出そうとした