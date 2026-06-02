瀬戸内地方は台風6号や前線の影響で、全域で雨が降っています。2日夜は雨と風が次第に強まり、夜遅くから3日未明は非常に激しく降るところがあるでしょう。明け方にかけて雷を伴うおそれがあります。海沿いを中心に風が強い見通しです。低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害などに十分注意してください。 朝からは曇りでしょう。朝の最低気温は岡山で21度、津山と高松で20度の予想です。2日朝よりもやや気温が高くなります。日中