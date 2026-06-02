香川県綾川町は、2日午後5時00分に「高齢者等避難（警戒レベル3）」を出し、早めの避難を促しました。 「高齢者等避難（警戒レベル3）」が出されたのは滝宮地区の2736世帯 6393人、山田地区の1109世帯 2396人、羽床地区の712世帯 1586人など合わせて5107世帯 11548人です。 「高齢者等避難」で避難の対象となる人は、水害や土砂災害の可能性がある危険な場所にいる方のうち、お年寄りや小さな子ども、障害のある方など自力でスム