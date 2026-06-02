撮影当時19歳だったケイン・パーソンズがA24とタッグを組んだ長編監督デビュー作『Backrooms（原題）』の日本公開が決定した。 参考：20代監督のホラー映画、なぜ『SW』を圧倒？『Backrooms』『オブセッション』が北米席巻 16歳で発表したYouTube短編動画『The Backrooms (Found Footage)』が話題となり、17歳で映画化を企画、19歳で撮影をした映像クリエイターのパーソンズ（現20歳）。彼