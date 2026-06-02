ニトリホールディングスがこの日の取引終了後に５月度の月次国内売上高を発表しており、既存店売上高は前年同月比７．０％増と９カ月ぶりに前年実績を上回った。 テレビＣＭ効果や「ＧＷ模様替え応援キャンペーン」の実施、気温が高く推移したことなどにより、ダイニング家具、シーゾナブル家具、キッチン用品、家電・照明などが好調に推移した。また、前年との曜日影響による押し上げも３．１ポイントほ