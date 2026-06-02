SUPER BEAVERが、映画『SUPER BEAVER LIVE & DOCUMENTARY -現在地-』のオリジナルサウンドトラックを6月3日に配信リリースする。 （関連：Mrs. GREEN APPLE、ONE OK ROCK、SUPER BEAVER、back number……音楽が引き出す“ビール”の感動） 同作品には、2026年2月1日に行われたKアリーナ横浜単独公演のライブ音源を、セットリスト全曲分収録。劇中では一部のみ使用されているライブ音源を、特別に全曲