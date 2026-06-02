ファーストリテイリングがこの日の取引終了後に５月度の国内ユニクロ売上速報を発表しており、既存店とＥコマースを合わせた売上高は前年同月比１０．１％増と５カ月連続で前年実績を上回った。 気温が高く推移したことで夏物商品の販売が好調だったことに加え、 ゴールデンウィーク商戦や感謝祭の販売も寄与した。内訳では客数が同８．４％増、客単価が同１．６％増といずれも前年同月を上回った