中日ドラゴンズは創設90周年を迎えました。名古屋を沸かせた名選手たちは、今どんな人生を歩んでいるのか。電気設備会社の営業マン、福祉施設の運営者、わらび餅店の経営者…。現役引退後も、それぞれの舞台で第二の人生を送る元ドラ戦士たちを追いました。 ■電気設備会社営業マン…野口茂樹さん 一人目は、1993年から2005年までドラゴンズに在籍した野口茂樹さん。キレのあるスライダーを武器に、1999年のリ