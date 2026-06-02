名古屋市のケースワーカーが家庭訪問中にわいせつ行為をしたとして、懲戒免職処分となりました。東区役所でケースワーカーとして勤務していた40代の男性主事は去年8月、生活保護を申請していた男性(20代)の自宅を訪問した際、下半身を触ったということです。男性から区役所に相談があり発覚しましたが、男性主事は警察の任意捜査に対し、「性的興奮をしているよう見受けられたので、本