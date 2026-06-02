電気料金の高騰が続く昨今、各家庭の「節電」は喫緊の課題である。しかし「こまめに電源スイッチを消す」といった精神論や感覚に頼った節約は、労力ばかりかかり長続きしないことが多い。そこで提案したいのがデータに基づく論理的なアプローチだ。スマートプラグなどを用いて家電の消費電力を「見える化」し、自動化と組み合わせることは、漠然とした節約から抜け出し、数値に基づく効果的な電気代削減を実現する有力な手法であ