北中米ワールドカップに臨む日本代表は５月31日、国立競技場で開催された国際親善試合でアイスランド代表と対戦。相手の堅い守備に苦戦を強いられるも、87分に均衡を破って１−０で勝利した。スコアラーは、後半のスタートから投入された小川航基だった。ワールドカップで適用予定の新ルール（交代を命じられた選手は10秒以内にピッチを出なければならず、守られなかった場合、交代で入る選手はプレー再開から１分が経過し、か