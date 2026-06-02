【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ATEEZ （エイティーズ）が、6月1日と2日の2日間にわたり14thミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.5』（韓国発売日：6月26日）のコンセプトフォト第1弾を公開した。 ■約4ヵ月ぶりとなる超高速カムバック 公開されたコンセプトフォトでは、メンバーたちが互いを疑いながら緊張感張り詰めた瞬間が捉えられた内容。冷たく洗練されたトーンの演出がミステリアスな雰囲気