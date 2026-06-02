【その他の画像・動画等を元記事で観る】 のんが5月30日にブログを更新。お笑いコンビ・かが屋の第7回かが屋単独ライブ『大カロ貝屋展3』に訪れたことを報告し、笑顔弾ける3ショットを公開した。 ■ブログタイトルは「チャージ」 5月30日、のんは「チャージ」と題してブログを更新すると、書籍や自転車、バター、柔道着、ラーメン、ギターなどを表す絵文字を添えながら「最高だったー&#