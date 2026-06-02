【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SUPER BEAVERのライブ＆ドキュメンタリー映画『SUPER BEAVER LIVE ＆ DOCUMENTARY -現在地-』（公開中）のオリジナル・サウンドトラックが、6月3日に配信リリースされることが決定した。 ■音楽プロデューサーの河野圭が制作した劇伴6曲も収録 劇中で一部使用されている、2026年2月1日に行われたKアリーナ横浜 単独公演のライブ音源を、特別にセット