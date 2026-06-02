【その他の画像・動画等を元記事で観る】 すとぷりの結成10周年を記念した特別番組『すとぷり10周年 LIVE Selection “Here We Go!!” さいたまスーパーアリーナ』が、フジテレビにて6月4日24時50分より放送決定。さらに、『めざましテレビ』『ノンストップ！』『STAR』にも出演し、すとぷりの魅力をたっぷり届ける。 ■『STAR』では実写出演（顔スタンプ）による10周年SPメドレー披露 2.5次元アイ