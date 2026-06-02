2日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万1647枚だった。うちプットの出来高が6668枚と、コールの4979枚を上回った。プットの出来高トップは6万円の412枚（11円高120円）。コールの出来高トップは7万円の659枚（103円安247円）だった。 コールプット 出来高前日比