2日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3026枚だった。うちプットの出来高が2246枚と、コールの780枚を上回った。プットの出来高トップは6万4000円の193枚（25円高1465円）。コールの出来高トップは6万8000円の184枚（290円安1805円）だった。 コールプット 出来高前