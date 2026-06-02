2日の日経225オプション2026年8月限（最終売買日8月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は152枚だった。うちプットの出来高が144枚と、コールの8枚を上回った。プットの出来高トップは5万1000円の14枚（40円高395円）。コールの出来高トップは7万3000円の2枚（130円安1070円）だった。 コールプット 出来高前日比