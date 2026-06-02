2026年6月1日、中国メディアの第一財経は日本国債の利回り急騰を受け、日本銀行が財政への配慮とインフレ対応の両立を目指して政策修正に踏み切る見通しだと報じた。記事は、高市首相が中東紛争によるエネルギー価格上昇に対応するため約3兆円規模の補正予算を編成しており、市場ではその財源確保のために国債が増発されるとみられていると紹介。これを受け、10年物日本国債の利回りが先週に1996年以来の高水準となる2．809％まで