中米両軍は5月28日から29日にかけて、米国ハワイで2026年度中米海上軍事安全協議メカニズム作業部会会議を開催しました。双方は「中米建設的戦略的安定関係」の構築という重要な共通認識を指針とし、平等と相互尊重を基礎に、現在の中米間の海空における安全情勢について率直かつ建設的な交流をおこない、2025年の中米海上軍事安全協議メカニズム会議以降の「中米海空遭遇安全行動規範」の実施状況を評価し、中米間の海上軍事安全