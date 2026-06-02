ファッションブランド「ユニクロ」が、2日までに公式Instagramを更新し、「エアリズムシェイパーショーツ」の2タイプを比較検証した動画を公開。“ぽっこりお腹”や腰回りの悩みに合わせた選び方を紹介した。【動画】ユニクロ公式が徹底検証！「エアリズムシェイパーショーツ」2種類を着用したBefore＆Afterユニクロは「公式が検証！ UNIQLO実際どうなの？」と題した動画を投稿。人気アイテム「エアリズムシェイパーショーツ」