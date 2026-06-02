2日の中日戦（バンテリンドームの）の試合前にソフトバンク・小久保裕紀監督（54）が報道陣の取材に対応。1日に出場選手登録を抹消された山川穂高内野手について「別に期間限定というわけじゃないですよ」と語った。今季は46試合に出場して打率・175、9本塁打、25打点と苦しんでいた。指揮官は「優勝するためにはあの爆発力は必要なんで。今のままベンチに置いていてもプラスにはならないという判断です」と語った。