お笑いコンビ・チョコレートプラネット（長田庄平・松尾駿）とtimeleszの原嘉孝、篠塚大輝がＭＣを務めるTBS系バラエティー『地球まるごと大実験ネイチャーティーチャー』（毎週火曜 後11：56）。きょう2日の放送では、「最強のろ過フィルターなら激辛デスソースもろ過して飲めるのか？」という実験を行う。【番組カット】楽しそう！実験するチョコプラ＆原嘉孝＆篠塚大輝自然を愛するスペシャリストである「ネイチャーティ