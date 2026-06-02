タレントあの（年齢非公表）が、1日深夜放送のテレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜深夜0・15）に出演し、朝のルーティンを明かした。この日の放送テーマは「やっぱり家が好き」。出演者たちが、家での快適な環境や、朝起きてからの行動などを披露した。「僕が一番シンプルだと思う」と言うあのは、午前9時出発だとしても、起床は8時50分とギリギリだという。起きた後、最初にするのは、スマホで重要な連絡が来ていないか、