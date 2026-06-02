2日午後3時過ぎ、宮崎県を流れる酒谷川と広渡川に「レベル4氾濫危険警報」が発表されました。氾濫の危険度が高まっています。「レベル4氾濫危険警報」は、自治体が避難指示を発令する目安となる情報で、ただちに川から離れるなど、危険な場所から避難してください。先月28日に新たな防災気象情報の運用が開始されて以降、「危険警報」が発表されたのは、全国で初めてです。日南市では氾濫危険警報のほか、警戒レベル3の大雨警報、