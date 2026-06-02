シンガー・ソングライターの森高千里（57）が2日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）にゲストとして生出演。上京当時を振り返った。熊本出身の森高は高校2年で上京し、東京の「目黒に住んでました」と告白。「事務所の方が一緒に住んでいるマンションに住んでいたので。デビューする女の子と一緒に住んでいたので」と打ち明けた。「めちゃくちゃ寂しくて。めちゃくちゃホームシック」にかかって