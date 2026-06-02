ヒット曲『今日でお別れ』などで知られる歌手の菅原洋一さんが、5月31日に悪性リンパ腫で亡くなったことが分かりました。92歳でした。菅原さんは中学の頃、ラジオから流れてきたタンゴの名曲『たそがれ』と出会い、1958年にタンゴ歌手としてデビュー。1967年には楽曲『知りたくないの』で第18回紅白歌合戦に初出場。その後、22回連続出場を果たしました。1968年には、楽曲『誰もいない』で第10回日本レコード大賞の『歌唱賞』を受