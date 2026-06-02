漫画家の倉田真由美氏が２日、Ｘを更新。沖縄・辺野古沖で起きた船の転覆事故をめぐって平和教育について言及した。この件は沖縄県知事を巻き込んで問題となっている。事故が起きたのは３月１６日。同志社国際高校の生徒が平和学習の一環として、米軍普天間飛行場の移設先である辺野古沖を見学。その際に移設に反対する抗議船２隻に乗った。２隻とも転覆し、「不屈」の船長の金井創氏と「平和丸」に乗っていた武石知華さんが亡