台風6号は、3日明け方にも東海3県に最接近する見込みです。愛知と三重では、大雨による災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。すでに交通への影響や倒木被害も確認されています。気象台によりますと、台風6号は東海3県に3日明け方から昼前にかけて最も接近し、土砂災害や暴風など厳重な警戒が必要です。台風の最接近を前に、津市と中部国際空港を結ぶ高速船では、2日午後4時以降の便が欠航となりました。三重南