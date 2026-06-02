【モデルプレス＝2026/06/02】俳優の高橋一生が6月2日、都内で行われたPrime Original 新ドラマシリーズ「犯罪者」（7月17日配信開始）の完成報告記者会見に、斎藤工、水上恒司、松永大司監督とともに登壇。作品の見どころなどを語った。【写真】高橋一生が困惑「？」だらけの相関図◆高橋一生主演「犯罪者」本作は、ドラマ「相棒」シリーズで脚本を手がける太田愛の小説「犯罪者」を実写化したもの。警察、政治、巨大企業、そして