【モデルプレス＝2026/06/02】女優の鳴海唯（なるみ・ゆい／28）が、現在放送中のドラマ「100日後に別れる僕と彼」（MBS／TBS）に制作会社のディレクター・茅野志穂役として出演。モデルプレスでは鳴海にインタビューを実施し、思い出に残っているシーンや共演者への印象を語ってもらった。【写真】28歳美人女優、ノースリーブトップス着こなしウィンク披露◆伊藤健太郎＆寛一郎主演「100日後に別れる僕と彼」原作は、テレビドラマ