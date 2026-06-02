【モデルプレス＝2026/06/02】動画配信サイトを中心に活動する2.5次元アイドルグループ・すとぷりが、結成10周年を迎える6月4日に、フジテレビの4番組へ登場することが決定した。【写真】すとぷり、STARTOアイドルと対面で記念撮影◆すとぷり、結成10周年当日にフジ4番組出演すとぷりは、6月4日を「すとぷりの日」として一般社団法人日本記念日協会に登録している。「すとぷりの日」、そして結成10周年という記念すべき1日に、フジ