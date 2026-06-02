【モデルプレス＝2026/06/02】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた長濱薩生が5月31日、自身のInstagramを更新。恋人の大嶺夢月希との旅行中の姿を公開した。【写真】「今日好き」交際約3年カップル「美男美女」旅行中の浴衣姿◆「今日好き」さつゆづカップル、旅行中の姿公開長濱は、大嶺との旅行の様子を動画で公開。2人でホテルの浴衣を着てジェンガを楽しんでいる様