「ジーンズ」は何本持っていても重宝する定番アイテム。今、【GU（ジーユー）】と【ユニクロ】には、大注目のジーンズがあるんです！ 一見するとどちらも似たシルエットなので、どんな違いがあるのか気になるところ。今回は、それぞれの特徴やカラーバリエーションなどの違いと、すぐマネしたくなるおすすめコーデをご紹介します。自分に合う1本を見つける参考にしてみて。 ハイウエ