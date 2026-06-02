猫が『食欲不振』のときに疑うべき原因 1.ストレスや環境の変化 猫が急にごはんを残すようになったときに多いのが、環境ストレスによる食欲不振です。 たとえば模様替えをした、来客が続いた、新しい家電を置いた、引っ越しをしたなど、「いつもと違う」が重なると警戒心が強くなってしまいます。猫にとっては、自分の縄張りの空気が変わる感覚に近いのです。 また、多頭飼いの場合はほかの猫との関係性も影