マウントをとったつもりもないのに、マウントをとったと思われてしまっては困ります。筆者の知人Aさんは、ママ友親子を家に招いた後「マウントとられた！」と言いふらされてしまいました。いったいAさんのどのような言動がマウントだと思われてしまったのでしょうか。 ママ友親子と自宅で遊ぼう Aさんは5歳の娘を育てるママ。幼稚園で親しくなったNさん親子と、もっと遊びたいと娘が言うので、Aさんは自分の家にNさん親