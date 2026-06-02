ロシアのウクライナ侵攻でロシアへの派兵や武器輸出で特需となっている北朝鮮を2026年6月1日放送の「報道1930」（BS-TBS）がとりあげ、中国、北朝鮮、ロシアの3国間のパワーバランスを検証したが、報道される習主席の訪朝予定には、中国側のある思いがあるという。ロシアへの武器輸出で2兆円の利益が生まれた北朝鮮はロシアとの間で結ばれた包括的戦略パートナーシップ条約にもとづき派兵や武器輸出を行ったことで、3年間で2兆円超