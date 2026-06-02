東海3県の気象情報 台風6号が近づき、東海3県は広く雨が降っています。午後4時時点で、東海3県は各地で雨が続いていて、三重県南部から中部にかけては雨がザっと強まっているところがあります。 【画像】いつどこで雨が降る？雨･風シミュレーション 台風6号チャンミー 東海地方への影響は？ 台風6号の予想進路図を見ていくと、この時間に屋久島の辺りにある「台風6号」は、明日の明け方から昼前にかけて東海3県に最