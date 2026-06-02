【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】#61『シーズ・ア・ウーマン』ギターが強調するアラレちゃん的後拍がめちゃんこ面白いアルバム『ラバー・ソウル』（1965年12月3日発売）?◇◇◇■『ドライヴ・マイ・カー』これですよ、これ。これぞ『ラバー・ソウル』ですよ。奥さん。中期というか第2期ビートルズへの変貌を高らかに宣言するアルバム1曲目である。まず驚くのが、そのタイトなグルーヴだ。これ