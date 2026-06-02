大宮U15から生え抜きの逸材がプロとしてのキャリアをスタートRB大宮アルディージャは6月2日、同クラブU18に所属するMF小林柚希とプロ契約を締結したことを正式発表した。2008年4月13日生まれで群馬県出身の小林は、現在18歳のMF。 身長175センチ、体重68キロのサイズで、大宮アルディージャU15からRB大宮アルディージャU18へと順調にステップアップを果たした生え抜きの逸材だ。今回のプロ契約締結に合わせ、クラブ公式Xでは