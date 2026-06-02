アサヒ飲料は炭酸水ブランド「ウィルキンソン」から「ウィルキンソンドライジンジャエールシャープレモン」を2026年6月2日から期間限定で新発売しています。早速コンビニで発見したので、購入してどのような味わいなのか飲んでみました。『ウィルキンソン ドライジンジャエール シャープレモン』6月2日発売 グリーンレモンの香りとキレの良い酸味が特長の炭酸飲料https://www.asahiinryo.co.jp/company/newsrelease/2026/pick_0519