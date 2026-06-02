今年の秋から新たな舞台Bリーグプレミアで戦うバスケットボールの信州ブレイブウォリアーズ。ニュージーランド男子代表のヘッドコーチも務めるジャッド・フラベルさんが新たにヘッドコーチに就任しました。信州BWジャッド・フラベルHC「皆さんこんにちは、ジャッド・フラベルです。本当にワクワクしていて、信州ブレイブウォリアーズで働けることを光栄に思っています」今年の