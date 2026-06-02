早々と“開幕星”をターゲットに定めた。須貝厩舎のロジクラウン（牡、父サトノクラウン）は、姉に昨年の小倉牝馬Ｓを勝ったシンティレーションを持ち、２４年のセレクト当歳セールでは９２００万円で落札。４月２２日にゲート試験に合格すると、同２９日に栗東の坂路で５２秒９をマークした。放牧を挟んだ後も動きは軽快で、６日の阪神芝マイルでのデビューへ調整が進んでいる。「ここ目標に一度、放牧に出しましたが、十分に