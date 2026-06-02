ロシアの批判「ばかげている」28日の国連安全保障理事会の会合で、ロシアが「日本が軍備を拡大し、憲法改正を公然と議論している」と批判した。それに対し、日本の山崎和之大使は国連憲章に反してウクライナ侵攻を続けるロシアが日本の防衛態勢を批判するのは「ばかげている」と反論した。小泉防衛大臣中国の批判は「虚偽」またシンガポールで開かれていたアジア安全保障会議（シャングリラダイアローグ）では31日、小泉進次郎防