「にしたんクリニック」などを手がける西村誠司・エクスコムグローバル株式会社代表取締役社長が２日、自身のＴｉｋＴｏｋを更新。５月３１日をもって活動を終了した「嵐」について思い出を語った。同日に東京ドームで開催されたラストライブ鑑賞はかなわなかったという西村社長。「翌日の情報番組の芸能コーナーで映像で見るしかできなかったんですけれども、空気感だったり５人のメンバーがファンに対して伝えた最後のあいさ