記事ポイントハウステンボスの長崎洋食レストラン「とっとっと」に、【期間限定】苺のチューリップアラモードが登場。カスタードプリンとミックスベリーに、チューリップ型の苺をあしらったプリン・アラモードです。提供時間は11:00〜17:00、価格は1,200円です。 ハウステンボスの長崎洋食レストラン「とっとっと」に、期間限定スイーツ「【期間限定】苺のチューリップアラモード」が登場！カスタードプリンとミックスベリー