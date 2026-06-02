台風6号は午後3時40分現在、九州南部を直撃し警報級の大雨となっています。高知市の中心部にある高知駅前から、高知さんさんテレビ・鍛治屋明香アナウンサーが中継でお伝えします。普段、高知駅の後ろ側には緑色の山々が見えるんですが、現在は白い雲がかかっていてほとんど見ることができません。こちらで3時間ほど取材をしているんですが、どんどん雨が強くなっています。雨粒はどんどん大きくなり、地面にたたきつける雨の音も