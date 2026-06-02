台風6号は今後、勢力を保ちながら東に進み、3日、関東に最も接近する見込みです。宮崎県の南部日南市の高台にある宿泊施設から、テレビ宮崎・藤崎祐貴アナウンサーがお伝えします。現在雨は収まっているんですが、2日朝から横殴りの大粒の雨が強まったり弱まったりを繰り返しています。その大雨の影響で、酒谷川と広渡川にレベル4の「氾濫危険警報」が出ました。午前9時ごろから、この場所で取材をしていますが、明らかに水位が上